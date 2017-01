"Zlatan zal niet van slag raken door Joey van den Berg"

10:44 – Het is een bijzondere dag voor Joey van den Berg. De middenvelder gaat vanmiddag namelijk met Reading FC op bezoek bij Manchester United in de derde ronde van de FA Cup. Een mooie wedstrijd, waar de Nederlandse middenvelder ook van wil genieten. Hij kijkt uit naar spelen op het befaamde Old Trafford.



Manchester United is een bijzondere club voor de oud-speler van onder meer PEC Zwolle en sc Heerenveen. "Het is altijd al een club geweest die ik met belangstelling volg. Ik bleef vroeger regelmatig wat langer op om Match of the Day te kijken. Dan keek ik met bewondering naar spelers als Paul Scholes, Ryan Giggs en Ruud van Nistelrooy", vertelt hij tegen FOX Sports. "Ik had niet meteen door dat we gekoppeld waren aan Manchester United, want ik was die loting een beetje vergeten. Maar in de groepsapp werd het me al snel duidelijk. We zijn een paar maanden terug al naar Arsenal geweest, dus doe dan ook maar Manchester United. Mooie verrassing joh."



Spelen in Old Trafford wordt een hoogtepunt in de loopbaan van Van den Berg. "Het is een machtig stadion natuurlijk. Het is altijd leuk en speciaal om voor de eerste keer in zo'n bak te spelen. Maar op het moment dat de wedstrijd begint, dan sta je daar niet zoveel meer bij stil. Er komt wat meer geluid van de tribunes dan normaal, gok ik."



Waarschijnlijk staat Van den Berg zaterdagmiddag dus ook tegenover Zlatan Ibrahimovic. "Een fantastische voetballer", vindt hij. "Als hij zijn dag heeft, dan kan hij in z'n eentje een tegenstander helemaal kapot spelen. We zien wel of hij aan de aftrap staat. Zo ja, dan gaan we er alles aan doen om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Een beetje irriteren hoort er dan ook bij, alleen denk ik niet dat Zlatan heel erg van slag raakt door Joey van den Berg."