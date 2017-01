Geen stunt, maar een bijrol voor Stam en co op Old Trafford

15:25 – Dolgraag had Jaap Stam bij zijn terugkeer op Old Trafford willen stunten tegen Manchester United, maar de Nederlandse coach zal erkennen dat Reading zaterdagmiddag enkele maatjes te klein was voor de topploeg. Het duel in de derde ronde van de FA Cup ging vanmiddag namelijk kansloos met 4-0 ten einde, waardoor het bekeravontuur voorbij is voor de Nederlands oefenmeester en zijn manschappen.



Tussen 1998 en 2001 stond Jaap Stam op de loonlijst bij Manchester United. De sterke Nederlandse verdediger maakte zich in korte tijd razend populair bij de fans, door geweldige staaltjes verdedigen te laten zien. Dat men hem nog niet vergeten is op Old Trafford, bleek zaterdagmiddag maar weer. De fans van United zongen de Nederlander toe en lieten hun waardering blijken, net als José Mourinho dat vrijdag al deed. Mooi.





Er prijkte dan ook een glimlach op het gezicht van Stam toen hij de prachtige grasmat in Manchester betrad, maar het lachen verging de oefenmeester snel. Graag had hij met zijn Championship-team voor een stunt gezorgd, maar de kansen van Reading werden als snel tot nul gereduceerd door United. Na vijftien minuten stond er namelijk al een 2-0 tussenstand op het scorebord, waardoor Stam en co wisten dat het een onmogelijke opgave zou worden.



Dat United zo makkelijk wegliep bij Reading, was opvallend. De opstelling van de Engelse topclub was op negen posities gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen West Ham United van maandag in de Premier League. Zaterdag kwamen spelers als Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba niet in actie, maar ook hun vervangers rekenden simpel af met het team van Reading. Al na zeven minuten stond het 1-0 door een goal van Wayne Rooney. Dat was speciaal, aangezien het zijn 249ste goal voor United was en hij nu samen met Sir Bobby Charlton topscorer aller tijden is van de Engelse club.



Acht minuten later scoorde Anthony Martial, die weer eens in de basis begon, de 2-0 na een mooie combinatie met Rooney. Vervolgens kreeg United nog meerdere grote kansen om de score op te voeren, maar Reading hoefde tot de pauze geen goals meer te incasseren. De bezoekers, met Joey van den Berg en Roy Beerens in de basis, kregen in het einde van de wedstrijd nog wel twee goals om de oren. Beide treffers werden gemaakt door basisklant Marcus Rashford, die een sterke wedstrijd op de mat legde. Zijn tweede goal, in de 79ste minuut, was echter wel een cadeautje. Keeper Ali Al-Habsi knalde volledig mis bij een terugspeelbal, waarna Rashford simpel de 4-0 in het doel kon tikken.



Bij United speelde Daley Blind de hele wedstrijd, Timothy Fosu-Mensah kwam in de tweede helft als invaller in het veld.