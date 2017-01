Knappe zeges Feyenoord en Heerenveen, AZ gelijk

17:05 – Feyenoord, sc Heerenveen en AZ hebben zaterdagmiddag tijdens hun trainingskampen alle drie oefenduels gespeeld met tegenstanders uit de Duitse Bundesliga. Feyenoord en Heerenveen wisten van respectievelijk FSV Mainz 05 en VfL Wolfsburg te winnen, AZ speelde gelijk tegen FC Augsburg.



Feyenoord wil na de winteronderbreking de lijn van de uitstekende eerste seizoenshelft doortrekken en dat lijkt prima te gaan lukken. Zaterdag maakte het team in ieder geval een goede indruk tegen FSV Mainz 05. Tegen de Duitse middenmoter trad Feyenoord op volle oorlogssterkte aan, dus met Jens Toornstra als vervanger van Karim El Ahmadi, en wist de ploeg met 2-0 te winnen.



Steven Berghuis knalde na de pauze een indirecte vrije trap tegen de touwen, vervolgens bepaalde Jens Toornstra de eindstand op 2-0. Hij scoorde na een blunder van keeper Jannik Huth. Zodoende lijkt Feyenoord klaar voor de hervatting van de Eredivisie, die voor de Rotterdammers volgende week zondag zal plaatsvinden met een wedstrijd tegen Roda JC.



Net als Feyenoord heeft ook sc Heerenveen een goede eerste seizoenshelft achter de rug en dat was zaterdag maar weer eens te zien. De Friese club wist in Spanje op knappe wijze te winnen van VfL Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma in de basis begon en Riechedly Bazoer inviel. Door een benutte penalty van Mario Gomez kwam Heerenveen nog wel met 0-1 achter, maar doelpunten van Reza Goochannejhad en talent Michel Vlap waren goed voor een 2-1 zege.



Winnen van een Bundesliga-club is AZ niet gelukt: de Alkmaarders bleven tegen FC Augsburg steken op een 1-1 gelijkspel. Tegen de Bundesliga-club kwam AZ al na twintig minuten op achterstand door een goal van Takashi Usami, maar Wout Weghorst bracht de stand na een uur weer in evenwicht. Bij de Duitse club stond Jeffrey Gouweleeuw overigens in de basis, hij heeft een verleden in Alkmaar.