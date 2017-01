Rooney schrijft geschiedenis: "Het is een grote eer"

17:22 – Wayne Rooney heeft zichzelf zaterdag in de geschiedenisboeken van Manchester United geschoten. De aanvallende middenvelder was tegen Reading (4-0) eenmaal trefzeker en staat daardoor nu op 249 doelpunten voor de Engelse topclub. Daarmee is hij samen met Sir Bobby Charlton topscorer aller tijden van Manchester United. Rooney is blij met de evenaring van het record.



"Het was een bijzonder moment", blikt de international terug op de website van Man United. "Het is speciaal om dit te bereiken bij zo'n grote club als Manchester United. Het is een grote eer om op gelijke hoogte te komen met Sir Bobby. Hopelijk kan ik het record snel op mijn eigen naam zetten, omdat dat nog specialer is."



Dat Rooney het record op Old Trafford wist te evenaren, vindt de Engelsman speciaal. "Natuurlijk wil je geschiedenis schrijven voor het oog van je eigen supporters. We hebben deze week nog twee thuisduels en hopelijk kan ik er dan nog één scoren."