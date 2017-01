Griezmann trefzeker bij overwinning Atlético op Eibar

18:35 – Met de 0-2 overwinning van Atlético Madrid op Eibar komt er een einde aan de doelpuntendroogde van Antoine Griezmann. Na 843 minuten zonder goal was de Fransman weer eens trefzeker in de competitie. Door de overwinning stijgt de ploeg van Diego Simeone voorlopig naar de vierde plaats.



Atlético was bezig aan een slechte reeks in de Primera División en wist slechts drie van de laatste acht wedstrijden om te zetten in een overwinning. Het nieuwe jaar is de club echter goed begonnen met een 0-2 overwinning op Eibar. Voor rust leek het een lastige wedstrijd voor Atlético te gaan worden, want de club was geen enkele keer in staat om echt voor gevaar te zorgen.



Na de onderbreking was het Saul Niguez die de ban brak voor de bezoekers. Op aangeven van Filipe Luís wist hij de 0-1 binnen te koppen. Tot een kwartier voor tijd bleef het echter een spannende wedstrijd omdat Eibar nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker. Met 75 minuten op de klok viel hij aan de andere kant toen Kevin Gameiro met een perfect getimede voorzet Griezmann vond. De Fransman zorgde vervolgens voor de 0-2 eindstand.