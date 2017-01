Hoesen weigert aanbieding, Overtoom niet naar Go Ahead

21:54 – Danny Hoesen heeft aanbiedingen uit het buitenland naast zich neergelegd. De aanvaller moet het bij FC Groningen doen met een reserveplaats, maar stelt dat hij desondanks niet hoeft de vertrekken bij de club. Hij wil in ieder geval niet uit Nederland weg voor iedere club die zich aandient.



"Als je situatie uitzichtloos is dan moet je verder kijken. Maar ik ga niet zomaar dingen accepteren zodat ik weg kan", vertelt Hoesen aan RTV Noord. De spits acht de kans dat hij gewoon bij Groningen blijft groot. "Er was nog een club uit Zuid-Korea. Daar wilde ik persoonlijk niet naar toe. Daar voel ik mezelf nog te veel voetballer voor."



Overtoom

Willie Overtoom gaat na een stage bij Go Ahead Eagles niet aan de slag bij de club, zo laat hij weten aan RTV Oost. "Ze vinden me wel een goede speler. Mijn voetballende kwaliteit staan volgens hen buiten kijf, maar ze zijn bang dat ik conditioneel gezien nog te lang nodig heb omdat ze van hun nummer tien veel loopwerk verwachten", legt de transfervrije middenvelder uit.