Ben Yedder bezorgt Sevilla simpele zege op Sociedad

22:46 – Sevilla heeft zaterdagavond op bezoek bij Real Sociedad een vrij eenvoudige 0-4 zege geboekt. Door de overwinning blijft de nummer twee van de Primera División in het spoor van koploper Real Madrid, dat vier punten meer heeft.



Wissam Ben Yedder was de belangrijkste man aan de kant van Sevilla en nam drie van de vier doelpunten voor zijn rekening. De aanvaller opende na 26 minuten spelen de score door de rebound van een schot van Franco Vázquez binnen te schieten. Drie minuten later werkte hij zijn tweede van de avond ook binnen waardoor Sevilla met een comfortabele 0-2 voorsprong ging rusten.



Na rust was het wedstrijdbeeld niet anders en was het opnieuw Sevilla dat aanviel. Bij de 0-3 was er eveneens een belangrijke rol weggelegd voor uitblinker Ben Yedder. De Fransman fungeerde nu als aangever bij het doelpunt van Pablo Sarabia. Een kwartier voor tijd maakte hij zijn hattrick compleet en bepaalde zo de eindstand op 0-4.