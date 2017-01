PSG haalt flink uit met zeven goals tegen SC Bastia

23:10 – Paris Saint-Germain heeft in het Franse bekertoernooi geen spaan heel gelaten van SC Bastia. De ploeg van Unai Emery won in eigen huis met maar liefst 7-0. Julian Draxler debuteerde aan de kant van de thuisploeg en had direct aandeel in de overwinning door de zevende treffer te maken.



Bij PSG ontbrak Edinson Cavani, maar dat maakte voor het scorend vermogen van de club weinig uit. Bij rust stond het 2-0 voor de thuisploeg dankzij doelpunten van Thiago Silva en Adrien Rabiot. Na rust werd het echter nog erger voor Bastia want binnen twintig minuten kreeg het nog eens drie treffers tegen. Christopher Nkunku was belangrijk met zijn eerste goal voor PSG. Een treffer van Thiago Motta en een strafschop van Lucas Moura brachten de stand vervolgens naar 5-0.



In het laatste kwartier vielen nogmaals twee treffers voor de regerend landskampioen. Ángel Di María maakte de zesde van de avond en het slotakkoord was voor de inmiddels ingevallen Draxler, die in de winter overkwam van VfL Wolfsburg. De aanvaller werd weggestuurd door Hatem Ben Arfa en rondde vervolgens fraai af: 7-0. Door de zege plaatst PSG zich voor de zestiende finale van het bekertoernooi.