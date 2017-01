Bosz: "Wat Krul wilde was levensgevaarlijk, man"

9:04 – Na de droomtransfer van Jasper Cillessen naar FC Barcelona, die pas laat in de zomerse transferperiode plaatsvond, moest Ajax halsoverkop op zoek naar een nieuwe doelman. Met het huren van Tim Krul kwamen de Amsterdammers met een goede oplossing, maar de huurling van Newcastle United stond tot op heden nog geen minuut onder de lat bij de hoofdmacht. Dat had de keeper niet verwacht.



Krul moest meer geduld hebben dan hem lief was. Coach Peter Bosz had echter geen haast met hem, ook omdat André Onana het uitstekend doet. "Tim is een geweldige jongen om mee te werken, maar hij is een ras-optimist. Toen hij bij ons kwam, hadden wij het idee dat hij binnen twee weken volledig met ons mee zou trainen. Ik hou van zijn enthousiasme, maar hij wilde al bij Jong Ajax meedoen terwijl hij nog geen groepstraining had meegedaan", zegt Bosz in De Telegraaf over Krul. Haastige spoed is zelden goed en ook nu niet, benadrukt de coach. "Krul moet ook reëel zijn en dit was levensgevaarlijk, man. Tim is met dat lange lichaam van hem natuurlijk ook niet de meest soepele en dan met zo'n kruisbandblessure. Wat hij wilde, kon gewoon niet", stelt de trainer van Ajax.



Het is nog maar de vraag of Krul in de tweede seizoenshelft onder de lat zal verschijnen bij Ajax 1. "Het was natuurlijk de bedoeling dat André de korte periode tussen het vertrek van Jasper Cillessen en het fit zijn van Krul zou overbruggen. Maar Tim was nog niet fit en André heeft het gewoon goed gedaan en is betrouwbaar. Dat neem je allemaal mee in de keuze voor de rest van het seizoen. Aan de ene kant is het luxe, al is het voor Tim natuurlijk een heel vervelende situatie", aldus Bosz, die de komende periode over André Onana kan blijven beschikken. De huidige eerste doelman verkoos Ajax boven Afrika Cup-deelname met Kameroen.



Krul keepte dit seizoen vijf wedstrijden voor Jong Ajax.