Jørgensen: "Transfer naar Feyenoord was goede keuze"

12:52 – Wat betreft productiviteit was Nicolai Jørgensen de grote man van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De 25-jarige Deen werd afgelopen zomer door Feyenoord voor ongeveer 3,5 miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen en is dat bedrag tot dusver dubbel en dwars waard. Met twaalf doelpunten en zes assists draagt hij een grote steen bij aan het huidige succes van koploper Feyenoord.



In gesprek met de NOS laat Jørgensen weten dat hij zich absoluut thuis voelt in Rotterdam-Zuid. "Sommige dingen zijn anders in Nederland dan in Denemarken, zo zijn de mensen heel open en aardig tegen mij. Tot nu toe is het een goede keuze geweest om naar Feyenoord te gaan", zegt de topscorer van de Eredivisie, die dit jaar in het huwelijksbootje gaat stappen met zijn vriendin Theresa.



Jørgensen weet dat Feyenoord al een tijdje niet meer tot de Europese voetbaltop behoort, maar voelt wel dat hij bij een grote club onder contract staat. "We gaan waarschijnlijk niet de Champions League winnen, er zijn een paar clubs die sterker zijn", knipoogt de Scandinaviër. "Maar bij een grote club als Feyenoord moet de titel het doel zijn. Het is een grote droom voor ons allemaal en we zijn op de goede weg."



De NOS vroeg trainer Giovanni van Bronckhorst ook naar de prestaties van Jørgensen. "Ik ben heel tevreden, zeker met de manier waarop hij speelt. Hij is topscorer van Nederland, heeft de mogelijkheid medespelers te lanceren en vrij te zetten. Hij is een belangrijke spil in ons aanvalsspel. Ik had niet verwacht dat hij het al zo snel zou laten zien. Hij heeft zich moeiteloos aangepast."