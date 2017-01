Boodschap Ono aan fans: "Feyenoord kan altijd bellen"

14:05 – Feyenoord publiceerde zondagmiddag iets op haar Twitteraccount wat Het Legioen wel leuk zal vinden: een videoboodschap van Shinji Ono. De voormalig publiekslieveling van de Rotterdammers speelt momenteel bij in zijn vaderland bij Hokkaido Consadole Sapporo, maar de 37-jarige Japanner zegt met een glimlach van oor tot oor dat Feyenoord hem gerust kan benaderen voor een terugkeer.



"Dat is lang geleden", zo begint Ono zijn boodschap richting de fans van Feyenoord. "Het gaat goed met mij. Ik speel nog steeds voetbal in Japan. Ik hoor dat het dit jaar erg goed gaat met Feyenoord, maar mochten jullie versterking nodig hebben, dan kunnen jullie mij altijd bellen. Ik denk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn, dus denk er eens goed over na", zegt Ono met een brede glimlach.



"Dirk Kuyt is teruggekomen en is belangrijk voor het team", stipt Ono verder aan. "Blijf vooral jullie team steunen in De Kuip. Ik hoop nog eens de kans te krijgen om mijn neus te laten zien in De Kuip", besluit de Japanner, die daarna vriendelijk in de camera zwaait en 'doei' schreeuwt. Ono speelde tussen 2001 en 2005 bij Feyenoord, waarvoor hij negentien goals maakte in 112 eredivisiewedstrijden.



Bekijk de boodschap hier: