Marcelo wil nog tien jaar, Atlético is Griezmann-afhankelijk

15:53 – Marcelo werd in 2007 door Real Madrid overgenomen van Fluminense en speelt daarom al tien jaar bij de Spaanse topclub. De Braziliaanse linksachter, die bij de afwezigheid van Sergio Ramos de aanvoerdersband draagt in Bernabéu, hoopt er nog een decennium aan vast te kunnen plakken bij De Koninklijke.



"Nog tien jaar hier? Laten we het proberen", zegt Marcelo in Spaanse media over zijn verblijf in Madrid. "Ik had op voorhand niet verwacht dat ik hier nu zou staan in mijn carrière. Ik voelde veel druk om mijn land te vertegenwoordigen in het buitenland. Ik probeer altijd honderd procent te geven, tijdens de training en in de wedstrijden. Zonder de steun van Pepe, Fabio Cannavaro en Roberto Carlos zou ik niet zo ver zijn gekomen. Het is overigens onmogelijk om Carlos hier te overtreffen", aldus Marcelo.



Griezmann

Marcelo is zeer belangrijk voor Real Madrid, maar bij de buren van Atlético Madrid is er een speler van nóg grote waarde voor zijn club: Antoine Griezmann. Coach Diego Simeone stelt zelfs dat zijn ploeg 'hevig' afhankelijk is van het Franse goudhaantje, die zaterdag in de 0-2 zege bij Eibar zijn eerste competitiegoal sinds oktober wist te maken. In de afgelopen maanden had Atlético het dan ook vrij lastig. "We moet het hebben van het collectief, maar zijn altijd hevig afhankelijk van Griezmann", aldus Simeone.