'NAC Breda huurt Spaanse middenvelder van Man City'

18:29 – Manu García staat naar verluidt op het punt om naar NAC Breda te vertrekken. Manchester City verhuurt de Spaanse middenvelder voor een half seizoen aan de club uit de Jupiler League. Het negentienjarige talent is in de ogen van trainer Pep Guardiola een groot talent.



In de Engelse media wordt uitgebreid gesproken over de huurovereenkomst tussen City en NAC Breda, dat al te kennen gaf meer spelers van de Engelsen te willen huren. García speelde al vier wedstrijden voor het eerste elftal, waaronder vorig seizoen in de Premier League tegen Aston Villa. Een verhuurperiode aan Deportivo La Coruña leverde vervolgens niets op voor García.



City besloot het talent daarom terug te halen en aan een andere club te verhuren. Het is niet de eerste speler die vanuit Manchester de tijdelijke oversteek naar Breda maakt. Dit seizoen mochten Ashley Smith-Brown, Brandon Barker, Thomas Agyepong en David Faupala zich ook al laten zien voor NAC Breda. Faupala stelde teleur en is inmiddels terug bij de Engelse grootmacht.