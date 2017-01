Sporting dankt zege aan geweldige openingsfase van Dost

23:11 – De drie punten die Sporting CP zondagavond mocht bijschrijven heeft het volledig te danken aan Bas Dost. De Nederlandse aanvaller was verantwoordelijk voor beide doelpunten tegen CD Feirense: 2-1.



De voormalig speler van onder meer sc Heerenveen had slechts zeventien minuten nodig om zijn doelpunten op het scoreformulier te krijgen. Zijn eerste treffer kwam voort uit een tegenaanval van Sporting, waarbij een lage voorzet van de linkerkant volgde. De bal werd vanaf drie meter binnengelopen door Dost.



Bij zijn tweede treffer ontweek de aanvaller handig de buitenspelval en dook hij in de zestien achter de laatste linie op om een steekpass tot de 2-0 te promoveren. Feirense kwam nog wel terug door een doelpunt van Platiny, maar een gelijkspel zat er niet in. Sporting eindigde het duel met tien man door een tweede gele kaart voor Elias.



Sporting staat vierde met acht punten minder dan koploper Benfica. Dost is dankzij zijn twee doelpunten alleen topscorer in de Portugese competitie met elf treffers. Afgelopen zomer kwam hij over van VfL Wolfsburg.