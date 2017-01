Carvalho voegt zich bij Oscar, Hulk en Villas-Boas in China

8:43 – Ricardo Carvalho heeft zich in het rijtje van spelers die voor het grote geld in China kiezen gevoegd. De ervaren verdediger uit Portugal is verkast naar Shanghai SIPG, de club die eerder ook al de komst van Oscar (Chelsea) en Hulk (Zenit St. Petersburg) wist te bezegelen.



De Portugees stond voor het laatst op de loonlijst bij AS Monaco, waar hij de voorbije drie seizoenen onder contract stond en in totaal tot 117 optredens kwam. Ondanks zijn leeftijd (38 jaar) speelde hij vorig seizoen maar liefst 43 wedstrijden voor de club uit het Franse prinsdom. Sinds de zomer zat hij zonder contract.



Carvalho speelde eerder in zijn carrière bij onder meer FC Porto, Chelsea en Real Madrid. Naast Oscar en Hulk gaat de Portugees ook samenwerken met zijn landgenoot André Villas-Boas, die trainer is bij Shanghai SIPG.