Loting FA Cup: geen fraaie affiches in de vierde ronde

20:37 – Er is maandagavond niet alleen nieuws over het FIFA-gala te melden, maar ook over de Engelse FA Cup. De loting voor de vierde ronde van het bekertoernooi is namelijk verricht en de topclubs mogen niet mopperen met hun lotingen. In de vierde ronde hoeft geen enkel topteam de degens te kruisen met een concurrent.



Bij de loting werd Tottenham Hotspur gekoppeld aan Wycombe Wanderers, Chelsea aan Brentford en Manchester United aan Wigan Athletic. Arsenal krijgt te maken met de winnaar van het duel tussen Norwich City en Southampton, terwijl Liverpool en Manchester City als zij doorgaan naar de vierde ronde ook een relatief makkelijke loting zullen hebben. Zij krijgen dan te maken met respectievelijk Plymouth en Crystal Palace.



De wedstrijden in de vierde ronde zullen tussen 27 januari en 30 januari worden gespeeld.



De volledige FA Cup-loting

Derby County - Leicester City

Oxford United - Newcastle United/Birmingham City

AFC Wimbledon/Sutton United - Cambridge United/Leeds United

Plymouth/Liverpool - Wolves

Southampton/Norwich City - Arsenal

Lincoln/Ipswich - Brighton & Hove Albion

Chelsea - Brentford

Manchester United - Wigan Athletic

Millwall - Watford

Rochdale - Huddersfield Town

Burnley/Sunderland - Fleetwood/Bristol City

Blackburn - Barnsley/Blackpool

Fulham - Hull City

Middlesbrough - Accrington Stanley

Crystal Palace/Bolton - Manchester City