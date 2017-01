Dolend Valencia krijgt ook hekkensluiter niet op de knieën

9 januari 2017 – Valencia blijft maar aanmodderen in de Spaanse competitie. De voormalig topclub bivakkeert in de kelder van La Liga en heeft maandagavond ook niet weten te winnen van Osasuna, dat onderaan staat in Spanje: 3-3.



In de uitwedstrijd kwam Valencia drie keer op voorsprong, maar de nummer laatst van de competitie had alle keren een antwoord. De gelijkmaker van Osasuna viel in blessuretijd, waardoor de teleurstelling groot was bij Valencia. In de persoon van Dani Parejo had Valencia drie minuten voor de gelijkmaker ook nog de kans op de 2-4 gemist, aangezien hij een strafschop niet verzilverde.



Valencia, dat zeventiende staat, heeft op 16 oktober voor het laatst gewonnen in La Liga.