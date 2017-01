Linksback met 'Vardy-verhaal' tekent bij Arsenal

13:17 – De Premier League is weer een mooi verhaal rijker. Arsenal gaat namelijk definitief in zee met de twintigjarige Cohen Bramall, die overstapt van zevendeklasser Hednesford Town en die de afgelopen periode nog als automonteur werkte. De Londenaren maken dinsdag officieel melding van de komst van de verdediger.



De jonge linksback mocht onlangs op proef komen bij Arsenal en dat was voor Bramall al een droom die uitkwam. "Ik kwam daar en dacht dat ik met het beloftenteam moest trainen, maar ik moest in actie komen bij het eerste elftal", vertelde hij al. "Het was onvoorstelbaar. Ik kende de spelers van social media en Match of the Day. Nu zag ik ze ineens in het echt en bonkte mijn hart in mijn keel. Het is waanzinnig hoe snel alles is gegaan. Ik moest deze kans natuurlijk met beide handen aangrijpen. De spelers vingen me goed op en kenden allemaal mijn naam, dat was niet te geloven. Ik was zo blij dat ze mijn naam al kenden en het was een eer om met ze te spelen. Het was een droom die werkelijkheid werd. Op het veld deed ik mijn eerste combinatie met Alexis Sánchez…"



Hednesford Town is trots dat hun pupil de stap naar Arsenal maakt. "We zijn dolblij voor hem", reageert voorzitter Steve Price op de clubsite. "We willen hem bedanken voor alles en wensen hem het beste. Het is een fantastische stap voor hem."



De Engelse linksback zal aansluiten bij de beloftenploeg van Arsenal.