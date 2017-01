Europese clubs tegen WK-opzet, La Liga dreigt stappen

14:18 – De vakbond voor Europese clubs ECA heeft in een officieel statement gereageerd op het besluit van de FIFA om het deelnemersveld van het WK vanaf 2026 te vergroten tot 46. De instantie stelt namens de clubs uit Europa dat het geen voorstander is van de uitbreiding van de mondiale titelstrijd.



"We zien de voordelen van de verandering niet in. Het huidige format met 32 landen is vanuit meerdere perspectieven de perfecte formule gebleken", zo knikt het vanuit de ECA. "We trekken de urgentie van zo'n belangrijk besluit ook in twijfel, omdat het nog negen jaar duurt voordat de wijziging in werking zal treden. En dan is de keuze ook nog eens gemaakt zonder de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden, die veel verandering zullen merken door het besluit."



De ECA vindt dat het meer een politieke maatregel dan een sportief besluit is en dat vindt de vakbond 'betreurenswaardig'. "We gaan de impact en consequenties van het nieuwe format goed analyseren en zullen het thema behandelen tijdens de volgende bijeenkomst van de raad van bestuur, aan het einde van januari."



La Liga vol onbegrip

In Spanje is men zéker niet te spreken over de uitbreiding van het WK. De organisatie achter de Primera División, de LFP, dreigt zelfs naar de rechter te stappen. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde Marca. La Liga-voorzitter Javier Tebas uitte eerder al zijn onvrede over de gang van zaken rond het WK-besluit en de rol van FIFA-voorzitter Gianno Infantino hierin. "Hij gedraagt zich als Sepp Blatter. Hij neemt, zonder overleg, zijn eigen beslissingen. Wij zijn niet geraadpleegd bij het nemen van zijn belangrijke beslissingen, terwijl hij dat ons wel beloofde", aldus Tebas. "Dit besluit gaat grote gevolgen hebben voor de voetbalwereld."