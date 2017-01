Smit trekt na negentien jaar de Heracles-deur dicht

17:13 – Er komt komende zomer een einde aan een tijdperk bij Heracles Almelo. Voorzitter Jan Smit, die bezig is aan zijn negentiende seizoen als preses van de eredivisionist, legt na dit voetbaljaar de voorzittershamer definitief naast zich neer. Dat kondigde hij dinsdag aan op de nieuwjaarsreceptie van de club.



Smit is na negentien seizoenen niet meer weg te denken bij Heracles Almelo, maar vertrekt komende zomer dus echt bij de club. Per 1 juli is hij geen voorzitter meer van de nummer negen van de Eredivisie. Hij was tijdens zijn periode betrokken bij de opkomst van de club en had een behoorlijke vinger in de pap bij de komst van een nieuw stadion in 1999, werd kampioen van de Eerste Divisie en zag Heracles sinds het seizoen 2005/06 onafgebroken in de Eredivisie spelen. Bovendien dwong de club in het afgelopen seizoen Europees voetbal af, al bleek dat avontuur van korte duur.



"Het is een goed moment voor mij om aan het einde van dit seizoen afscheid te nemen als voorzitter. Een taak die ik dan negentien jaar met veel plezier heb uitgevoerd. Heracles Almelo is toe aan nieuw leiderschap", sprak Smit dinsdag op de nieuwjaarsreceptie. "Heracles zit in mijn DNA en ik zal altijd bij de club betrokken blijven. Op gevoel zou ik nog graag willen blijven, maar mijn verstand zegt stoppen en overdragen aan de volgende generatie."



"Ik was vaak naar buiten toe het gezicht van de club, historisch gegroeid in de afgelopen achttien jaar. Dat zal veranderen", vervolgde hij. "Onze directie, waarin wij als bestuur alle vertrouwen hebben zal en dan met name Nico-Jan Hoogma meer naar buiten treden en de club vertegenwoordigen. Het formele voorzitterschap zal vanaf 1 juli 2017 door Hans Bredewoud worden ingevuld."