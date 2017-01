Crowley officieel Eagle: "Nederlandse voetbal past bij mij"

18:45 – Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Go Ahead Eagles heeft het nu officieel gemaakt. Daniel Crowley wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Arsenal. De negentienjarige middenvelder werd eerder al uitgeleend aan Barnsley en Oxford United en is blij dat hij zijn kwaliteiten nu weer elders mag laten zien.



"Het Nederlandse voetbal staat bekend als technisch en tactisch voetbal. Dat past bij mij", zegt de Brit op de website van Go Ahead. "In de League One, waarin ik met Barnsley en Oxford United speelde, wordt toch wat meer de lange bal gehanteerd."



Bij zijn binnenkomst viel hem ook iets anders op. "Er werken hier veel vriendelijke mensen. Dat is ook heel belangrijk voor mij. Ik voelde me meteen welkom. Mij werd aan alle kanten verteld hoe belangrijk en fanatiek de fans hier zijn. Ik kan dan ook niet wachten tot het 13 januari is. Meteen een belangrijke wedstrijd in de Eagles Nest."



Technisch manager Dennis Bekking is zeer blij met de komst van Crowley. "Een speler die zeer vaardig is aan de bal. Hij kan een mannetje passeren en heeft oog voor de steekpass. Hiermee voegt hij creativiteit toe aan het middenveld."