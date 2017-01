Vd Brom over uitblijven contractverlenging: "Geen ruzie"

19:34 – John van den Brom is wederom bezig met een prima seizoen met AZ. Ondanks het vertrek van topschutter Vincent Janssen (Tottenham Hotspur) en Markus Henriksen (Hull City) staan de Noord-Hollanders gewoon weer vijfde in de Eredivisie. Toch blijft een contractverlenging voor de trainer uit.



Volgens de huidige verbintenis heeft AZ de optie om het contract vóór 1 maart 2017 met een seizoen te verlengen. Echter is het nog onbekend of de Alkmaarders dit ook doen. Van den Brom heeft daar echter geen problemen mee, ondanks dat er hier en daar iets anders beweerd wordt.



"Ik baal van die ophef om niets, er is zeker geen ruzie", zegt de trainer tegenover de NOS. "Vol overtuiging hebben we bij het ondertekenen van het contract die datum op 1 maart gesteld. Dan is het aan de club of ze gebruik maken van de optie. Het is pas 10 januari. Het is even afwachten."



Over het huidige seizoen is Van den Brom vooralsnog zeer tevreden. "We zijn de afgelopen seizoenen derde en vierde geworden en nu staan we vijfde, met uitzicht op de vierde plaats, en misschien wel op de derde. We zitten weer in de range om te halen wat we kunnen."