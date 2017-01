Storari naar Milan, dat Gabriel aan Cagliari uitleent

19:49 – AC Milan heeft naast de piepjonge Gianluigi Donnarumma nu ook een oude doelman, zo meldt de club op haar website. De deze week veertig jaar geworden Marco Storari tekent een contract tot het eind van het seizoen bij de Milanezen, die hem overnemen van Cagliari.



Doelman Gabriel - die in San Siro amper aan spelen toekomt - wordt ondertussen voor de rest van het seizoen verhuurd aan Cagliari, dat momenteel de veertiende plaats in de Serie A bezet. "Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur", vertelt hij aan Sky Sport Italia.



"Milan zit voor altijd in mijn hart en wat er hierna gebeurt, dat zien we in juli wel. Voor nu ben ik blij met deze kans", aldus Gabriel. De 24-jarig Braziliaan keept al sinds 2012 voor AC Milan, maar stond tot dusver slechts zeven keer in het eerste elftal. Eerder werd hij al verhuurd aan Carpi FC 1909 en SSC Napoli.