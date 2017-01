Plet naar Alanyaspor: zijn zevende club in vijf jaar tijd

20:44 – Glynor Plet heeft alweer een nieuwe club om zijn kunsten te vertonen. De aanvaller was bij Maccabi Haifa eindelijk weer eens langer dan een seizoen voor één actief, maar maakt nu na anderhalf jaar een transfer naar de Turkse Süper Lig. Alanyaspor is de nieuwe werkgever van de Amsterdammer.



Dinsdagmiddag werd hij gekeurd door de nummer veertien van Turkije, waar hij een contract voor 2,5 jaar tekent. Wat er voor hem betaald is, is niet bekend gemaakt. Bij de Alanyasor treft Plet onder meer Ismaïl Aissati, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Terek Grozny.





Plet begon zijn loopbaan bij Telstar, waarna hij anderhalf jaar voor Heracles Almelo speelde. Daarna versleet hij de clus razendsnel. In 3,5 jaar tijd speelde hij voor FC Twente, KRC Genk, Hapoel Beer Sheva, Zulte Waregem en Go Ahead Eagles, alvorens hij in de zomer van 2015 een contract tekende bij Maccabi Haifa.