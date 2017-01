Mourinho kritisch ondanks zege: "Het moet zondag beter"

10 januari 2017 – Manchester United is inmiddels vijftien wedstrijden ongeslagen. Dinsdagavond werd er namelijk met 2-0 gewonnen van Hull City in de eerste halve finale van de League Cup. Desondanks is José Mourinho toch zeer kritisch op zijn zichzelf en zijn ploeg.



Zondag wacht namelijk de kraker met aartsrivaal Liverpool en volgens de Portugees werd het beoogde niveau daarvoor nog niet. "Aanstaande zondag moet ik het beter doen, mijn team moet het beter doen en de fans in het stadion zullen het beter moeten doen."



"Met name voor rust waren we slordig", zo vervolgt Mourinho tegen Sky Sports. "We gaven ze steeds tijd om te hergroeperen. Na rust ging het allemaal iets beter. Ik was al blij geweest met 1-0, alleen valt dan toch nog de tweede goal. We staan nog niet op Wembley, maar het was zeker een belangrijke treffer."



Ook reageerde hij nog op het bericht dat middenvelder Morgan Schneiderlin op het punt staat voor 25 miljoen euro te verkassen naar Everton. "Voor de wedstrijd werd ik op de hoogte gebracht door vice-voorzitter Ed Woodward dat de deal zo goed als rond is. Dus het is zeer waarschijnlijk dat Morgan naar Everton vertrekt."