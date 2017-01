'AFC Bouremouth polst Chelsea voor verhuur Terry'

0:00 – Nathan Aké werd onlangs door Chelsea teruggehaald naar Stamford Bridge. Daardoor is er een gat achterin bij AFC Bournemouth. De club zou dat willen opvullen door opnieuw iemand te huren van Chelsea. Dit keer gaat het echter niet om een jong talent, maar om John Terry.



Volgens Sky Sports heeft de club inmiddels navraag gedaan bij de Londenaren, waar de 36-jarige Terry - mede door blessures - uit de gratie is geraakt. Afgelopen weekend speelde hij voor het eerst in twee maanden tijd en dat ging hem niet goed af. Tijdens het FA Cup-duel met Peterborough (4-1 zege) kreeg hij een rode kaart.



Helemaal aan het begin van zijn loopbaan werd Terry al eens verhuurd. Op negentienjarige leeftijd speelde hij een paar maanden voor Nottingham Forest. Verder speelde hij in clubverband louter voor The Blues. Vorig jaar in maart droeg hij alweer voor de zevenhonderdste keer het Chelsea-shirt.



Mocht Bournemouth Terry weten te huren, dan is het al de tweede grote naam die ze op huurbasis aan zich binden. Jack Wilshere wordt dit seizoen namelijk van Arsenal geleend.