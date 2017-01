Feyenoord mag fonkelnieuw trainingscomplex bouwen

18:03 – Feyenoord heeft met de gemeente Rotterdam overeenstemming bereikt over de bouw van het nieuwe trainingscomplex voor de eerste selectie. Dat heeft algemeen directeur Eric Gudde van de koploper van de Eredivisie woensdag bevestigd op de nieuwjaarsreceptie in De Kuip.



De overeenkomst werd maandag al getekend en betekent dat Feyenoord groen licht heeft om een fonkelnieuw sportcomplex aan te leggen op het oude terrein van VV Hillesluis. Bij de aanvang van het seizoen 2018/2019 moet het eerste elftal van Feyenoord kunnen trainen op de nieuwe accommodatie. "De ondertekening van deze overeenkomst is een cruciaal punt in de verdere ontwikkeling van het topsportklimaat", zo citeert de clubwebsite Gudde.



"In mijn ogen is de realisatie van een nieuw trainingscomplex voor het eerste elftal en de Academy en sportclub een van de belangrijkste ontwikkelingen bij Feyenoord van de afgelopen tien jaar. Kwaliteit in spelers en staf hebben we al rondlopen op de huidige trainingsvelden, maar pas met deze nieuwe accommodaties krijgen diezelfde spelers en stafleden vanaf het seizoen 2018-2019 eindelijk de topsportfaciliteiten die horen bij hun torenhoge ambities én die van onze club", zegt Gudde.



In april vorig jaar werd al een intentieverklaring voor de bouw van het nieuwe trainingscomplex getekend.