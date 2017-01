FA klaagt Man City aan wegens schending dopingregels

18:11 – Manchester City heeft een vervelende aanklacht van de FA aan de broek hangen. De Engelse voetbalbond heeft de kapitaalkrachtige club aangeklaagd wegens het schenden van de anti-dopingregels. Dat heeft de FA woensdagavond kenbaar gemaakt.



De voetbalbond van Engeland stelt dat Manchester City er niet in geslaagd om genoeg informatie te verschaffen over de 'whereabouts' van de betrokkenen van de club. Dat houdt in dat de club niet voldoende kon verhelderen waar bepaalde spelers zich op bepaalde momenten bevonden. Dat is in strijd met de regels.



Man City heeft tot 19 januari om met een reactie te komen op de aanklacht van de FA. De Engelse topclub is niet de enige die met deze aanklacht kampt. Ook Fleetwood Town, een club uit de League One, is door dezelfde schending aan de beurt gekomen. Deze club heeft tot 18 januari om te reageren.



Onlangs werd Manchester City-speler Samir Nasri, die dit seizoen op huurbasis bij Sevilla speelt, geconfronteerd met het feit dat de antidopingautoriteit achter hem aanzat.