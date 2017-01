FC Twente: de lach is terug na 'onthoofding' bestuur

20:47 – 2016 was in meerdere opzichten een bewogen en vervelend jaar voor FC Twente, waar het meer over de financiële en bestuurlijke onrust ging dan over de sportieve prestaties van de ploeg van coach René Hake. Op de nieuwjaarsreceptie werd dan ook het glas geheven op de nieuwe en goede weg die de Tukkers zijn ingeslagen.



Van Halst

Op de receptie nam commercieel en technisch directeur Jan van Halst het woord. "2016 was natuurlijk een ongelooflijk roerig jaar voor onze club", zo opende hij zijn speech. "Tijdens de nieuwjaarsreceptie van vorig jaar zag ik een club die net een zeer turbulent en teleurstellend jubileumjaar achter de rug had. Niet veel later volgde het rapport Knüppe en werd de situatie nog zorgelijker. De club werd bestuurlijk 'onthoofd'. Het was echt een onwerkelijke situatie."



Op 19 mei kreeg Twente te horen dat het zou degraderen naar de Jupiler League. "Verbijstering en ongeloof alom. En waar niemand meer op rekende, gebeurde op 17 juni alsnog. De KNVB-beroepscommissie stelde ons in het gelijk: FC Twente bleef in de Eredivisie. We konden verder, maar we moesten de opgelopen achterstand zo snel mogelijk inhalen. Iedereen ging direct aan de slag. Met minimale middelen, maar met maximale inzet. Deze maximale inzet was er het afgelopen jaar zeker ook bij de eerste selectie. Vergeet niet dat we vorig jaar rond deze tijd op een 17e plek stonden. Ook op dat vlak stond in 2016 de 'overleef'-modus aan", aldus Van Halst.



Hij zag sportieve verbetering bij Twente. "Het is fijn om te constateren dat de lach ook weer terug is bij FC Twente. Als we de balans opmaken, dan kunnen we ook niet anders dan tevreden zijn met de eerste seizoenshelft van de eerste selectie", zegt Van Halst, die het financieel ook steeds beter ziet gaan. "We kunnen constateren dat we belangrijke stappen hebben gezet. Maar ook dat we er nog lang niet zijn. Veel – bijna alles – blijft in het teken staan van de financiële gezondmaking van de club", benadrukt Van Halst.



Velderman

Erik Velderman, de nieuwe financieel & operationeel directeur van Twente, stelde zich voor op de nieuwjaarsreceptie. Ook hij ziet de club opkrabbelen. "De eerste stappen zijn gezet. Bijvoorbeeld die naar categorie 2 van het KNVB-licentiesysteem. Een noodzakelijke stap. Goed dat dat gelukt is. Dat neemt niet weg dat een verdere financiële herstructurering onverkort nodig is en ook de komende jaren nodig blijft. Naast de steun van het bedrijfsleven en de medewerking van onze schuldeisers, speelt de gemeentelijke garantstelling daarin een zeer belangrijke rol. Met die borgstelling kan FC Twente tegen marktconforme voorwaarden geld lenen, zodat de club weer een veel gezondere balans krijgt."