Droomaffiche in finale ver weg door zeperd Liverpool

22:37 – Dankzij de 2-0 overwinning van Manchester United op Hull City van dinsdagavond, is de kans groot dat de ploeg van José Mourinho in de finale van de League Cup staat. De kans dat Man United het tegen Liverpool moet opnemen, is echter minder aannemelijk. The Reds gingen woensdagavond in de halve eindstrijd van het bekertoernooi namelijk met 1-0 onderuit bij Southampton.



Dat je aan balbezit niet altijd veel hebt in het voetbal, bewees Liverpool in het St. Mary's van Southampton. Hoewel de ploeg van manager Jurgen Klopp de regie in handen had en het merendeel van de tijd de bal had, forceerde het niet veel kansen. Hoewel The Saints ook niet al te veel mogelijkheden kregen, stond er in de rust wel een 1-0 tussenstand op de borden. Jordy Clasie en Virgil van Dijk stonden in de basis bij Southampton, Georginio Wijnaldum was basisklant bij Liverpool.



Na een slippertje van voormalig AZ-verdediger Ragnar Klavan tekende Nathan Redmond voor de 1-0 voor Southampton. De aanvaller was verreweg de gevaarlijkste man aan de zijde van de thuisploeg. Voor zijn openingstreffer dwong hij Loris Karius al tot een geweldige reflex en vlak voor het einde van de wedstrijd toucheerde een stiftbal van hem de lat. Omdat Redmond één van zijn drie kansen benutte en er voor de rest weinig gebeurde in het St. Mary's, bleef het bij 1-0.



Op 25 januari staat de return op Anfield op het menu. Een dag later verdedigt Man United bij Hull City haar 2-0 overwinning.