Klopp teleurgesteld: "Kan me geen kans herinneren"

11 januari 2017 – Liverpool is tot dusver bezig aan een puik seizoen, maar woensdagavond gaf de ploeg van manager Jürgen Klopp niet thuis. In de uitwedstrijd tegen Southampton, het eerste deel van het tweeluik in de halve finale van de League Cup, gingen The Reds met 1-0 onderuit. Klopp baalt als een stekker.



Niet alleen van het resultaat, maar vooral van het spel van zijn ploeg. "Ik ben hier natuurlijk niet blij mee", zegt Klopp na de teleurstellende nederlaag. "De wedstrijd veranderde volledig toen zij scoorden", aldus de Duitse tacticus, die Nathan Redmond zag scoren na een fout van Ragnar Klavan. "Ik kan niet blij zijn met deze wedstrijd. Ik kan me geen enkele goede kans voor ons herinneren."



Klopp vond het maar niets, wat zijn team liet zien in het St. Mary's. "Onze passing was nerveus, ik weet niet waarom. We gaven de ballen veel te makkelijk weg. Loris Karius heeft ons meerdere malen moeten redden", aldus Klopp. "Gelukkig valt het resultaat nog mee. We weten dat we beter kunnen spelen op Anfield. Er is nog niets beslist."