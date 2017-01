Manchester United club met de meeste schulden in Europa

15:16 – Manchester United heeft van alle clubs in Europa de meeste schulden, dat blijkt uit een financieel rapport dat de UEFA donderdag openbaar maakte. Met een bedrag van 536 miljoen euro hebben de Engelsen behoordelijk wat meer schulden dan Benfica, dat met 336 miljoen euro tweede staat.



Internazionale (306 miljoen), Valencia (285 miljoen) en Queens Park Rangers (279 miljoen) maken de top vijf compleet. Wel is Manchester United met 521 miljoen euro qua inkomsten de derde club van Europa, na Real Madrid en FC Barcelona.



De Premier League en de Serie A spannen, met allebei vier clubs in de top twintig, de kroon wat betreft clubs met grote schulden. In de gehele top twintig is geen enkele Nederlandse club terug te vinden. De licentiecommissie van de KNVB voert, in tegenstelling tot andere landen, op financieel gebied een behoorlijk streng beleid.