Higler ontvangt FIFA-badge en mag internationaal fluiten

16:41 – Dennis Higler mag voortaan ook internationale wedstrijden fluiten. De 31-jarige scheidsrechter uit Amersfoort heeft deze week zijn FIFA-badge ontvangen, zo meldt de KNVB op haar digitale thuis. Higler werd begin oktober voorgedragen als internationaal arbiter bij de FIFA en deze honoreerde de aanvraag. Ook assistent-scheidsrechters Jan de Vries en Joost van Zuilen zijn nu internationals.



Higler begon in 2004 in het amateurvoetbal met het fluiten van wedstrijden en debuteerde in 2011 in de Eredivisie. Hij leidde inmiddels honderd wedstrijden op het hoogste voetbalniveau van Nederland en was daarnaast 63 keer actief in de Jupiler League.



Naast Higler staan ook Pol van Boekel, Kevin Blom, Serdar Gözübüyük, Bjorn Kuipers, Danny Makkelie en Bas Nijhuis op de internationale lijst van scheidsrechters. Mario Diks, Bas van Dongen, Dave Goossens, Sander van Roekel, Charl Schaap, Hessel Steegstra, Rob van de Ven en Erwin Zeinstra zijn de andere assistent-arbiters uit Nederland die internationaal mogen fluiten.