Everton betaalt 23 miljoen euro voor Schneiderlin

18:26 – Morgan Schneiderlin en Ronald Koeman gaan weer met elkaar samenwerken. De 27-jarige middenvelder uit Frankrijk heeft donderdag een contract voor 4,5 jaar, tot de zomer van 2021, getekend bij Everton. De club betaalt ongeveer 23 miljoen euro om de speler over te nemen van Manchester United.



Schneiderlin en Koeman hadden in het seizoen 2014/2015 ook al met elkaar te maken, toen bij Southampton. Medio 2015 vertrok de middenvelder voor 35 miljoen euro naar Manchester United, maar daar komt hij deze jaargang niet voor in de plannen van manager José Mourinho. Schneiderlin speelde pas elf minuten in de Premier League. Derhalve koos de Fransman voor een avontuur bij Everton, waar Koeman sinds dit seizoen de manager is.



"Ik ben hier heel blij mee, want ik ken de speler en zijn kwaliteiten", reageert Koeman op de Everton-website op de komst van Schneiderlin. "Ik ken hem ook als mens en hij wilde dolgraag naar Everton, dat is precies wat we nodig hebben. We willen goede spelers hebben, maar ook spelers die graag hun kwaliteiten laten zien voor het Everton-publiek."