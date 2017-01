Milan toont veerkracht en bereikt kwartfinale Coppa Italia

12 januari 2017 – Ondanks een achterstand bij rust heeft AC Milan zich bij de laatste acht van de Coppa Italia geschaard. De ploeg van trainer Vincenzo Montella boog donderdag in het eigen San Siro in de achtste finales tegen Torino een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. Giacomo Bonaventura groeide uit tot de matchwinner.



Seizoensrevelatie Andrea Belotti bracht Torino in de 27ste minuut aan de leiding. De 23-jarige aanvaller ontsnapte na een steekpass van Marco Benassi aan de buitenspelval en schoof de bal vervolgens langs Milan-keeper Gianluigi Donnarumma in het doel. Kort daarna kwamen de bezoekers bijna op 0-2, maar ditmaal ging een volley van Belotti na voorbereidend werk van Adem Ljajic maar net over het Milanese doel.



In de tweede helft nam de druk van AC Milan toe en uiteindelijk stelde de thuisclub met twee goals in een tijdsbestek van drie minuten orde op zaken. Juraj Kucka maakte in de 61ste minuut gelijk met een schot in de rebound uit een lastige hoek. Op aangeven van Suso bracht Bonaventura kort daarna de 2-1 eindstand op het bord. Torino sloot af met tien man, nadat Antonio Barreca in de 87ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg.



Milan speelt over een kleine twee weken in de kwartfinale tegen Juventus, dat woensdag met 3-2 won van Atalanta Bergamo. Dat is een herhaling van de eindstrijd van vorig seizoen, toen Juventus na verlenging met 1-0 te sterk was voor Milan. De Milanezen namen vorige maand revanche met de winst van de Supercoppa Italiana, hun eerste prijs sinds 2011.



Fiorentina en Napoli speelden zich deze week ook in de kwartfinale van de Coppa Italia en nemen het in die toernooifase tegen elkaar op. De vier resterende duels in de achtste finales worden volgende week gespeeld.