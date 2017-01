Real blijft op valreep ongeslagen en haalt laatste acht

12 januari 2017 – De ongeslagen reeks van Real Madrid leek donderdag na 39 wedstrijden ten einde te komen, maar werd op de valreep toch verlengd. In de slotfase van de return tegen Sevilla FC in de achtste finales van de Copa del Rey knokte de equipe van coach Zinedine Zidane zich van een 3-1 achterstand terug tot een 3-3 gelijkspel. Dat was tevens genoeg om de kwartfinale van de Spaanse beker te bereiken, na de 3-0 overwinning van vorige week in het eigen Estadio Santiago Bernabeu.



Door de ruime zege van vorige week kon Real met een rustig gevoel afreizen naar Sevilla voor de return, maar echt overtuigend trokken de Madrilenen hun ticket voor de kwartfinale niet over de streep. Al na tien minuten keken ze tegen een 1-0 achterstand aan, door een eigen goal van Danilo. De Braziliaan kopte de bal achter zijn eigen keeper Kiko Casilla. Bij Real kregen onder meer Luka Modric en Cristiano Ronaldo rust, terwijl Karim Benzema slechts invaller was.



Marco Asensio Willemsen, zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, bracht Real vlak na rust op formidabele wijze langszij. Na een corner van Sevilla kwamen de bezoekers er snel uit, wat vooral te danken was aan Asensio. De Spaans international stak van zijn eigen penaltygebied over naar de 'zestien' van Sevilla en faalde oog in oog met Real-keeper Casilla niet.



Het werd echter toch weer zweten voor Real. Debutant Stevan Jovetic, voor de tweede seizoenshelft gehuurd van Internazionale, bracht Sevilla vijf minuten na de gelijkmaker weer aan de leiding. Iborra zorgde dertien minuten voor het eindsignaal bovendien voor de 3-1. Verder liet Real de thuisclub echter niet uitlopen.



Bovendien verlegde Real haar ongeslagen status toch nog tot veertig wedstrijden op rij. In de 83ste minuut benutte Sergio Ramos a la Panenka een strafschop (3-2), in de derde minuut van de extra tijd legde invaller Benzema de eindscore vast op 3-3. De Franse spits scoorde met een van richting veranderd schot, waardoor Real het Spaanse record wat betreft langste reeks zonder nederlaag overneemt van FC Barcelona.