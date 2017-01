RB Leipzig bindt talent, Hull City haalt tweetal aan boord

13:26 – Er is transfernieuws te melden over RB Leipzig en Hull City. Beide clubs hebben vrijdag toegeslagen op de transfermarkt, zo is duidelijk geworden. Leipzig heeft zich versterkt met een talentvolle verdediger, terwijl Hull twee aanwinsten heeft gepresenteerd.



Leipzig is er in geslaagd om Dayot Upamecano aan te trekken. De achttienjarige verdediger komt over van Red Bull Salzburg en heeft voor 4,5 jaar getekend bij de Duitse smaakmaker van dit seizoen. De Franse verdediger staat te boek als een groot talent en gaat zijn kunsten nu dus vertonen in de Bundesliga.



Net als RB Leipzig heeft ook Hull City toegeslagen op de transfermarkt. De Engelse laagvlieger heeft Oumar Niasse en Evandro aangetrokken, zo maakt het vrijdag bekend. Aanvaller Niasse wordt gehuurd van Everton, middenvelder Sandro stapt over van FC Porto en tekent voor 2,5 jaar.