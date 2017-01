Alles wat je moet weten voor de 31ste Afrika Cup

6:30 – Voor Nederlandse voetballiefhebbers staat dit weekend vooral in het teken van de hervatting van de Eredivisie, maar in Afrika begint zaterdag een ander voetbalfeest. In Gabon binden vanaf dan zestien landen de strijd aan voor de winst van de 31ste editie van de Afrika Cup. De finale staat gepland voor zondag 5 februari in het Stade de l'Amitié in hoofdstad Libreville. FCUpdate.nl blikt vooruit op de titelstrijd.



Gabon derde organisator

Het heeft even geduurd voordat duidelijk was dat Gabon het evenement zou organiseren. De huisvesting werd eigenlijk toegewezen aan Zuid-Afrika, maar de WK-gastheer van 2010 ruilde met Libië vanwege de burgeroorlog in dat land. De Zuid-Afrikanen ontvingen de Afrikaanse voetbaltop derhalve al in 2013, terwijl Libië alsnog in 2017 aan de beurt leek te komen. In de zomer van 2014 raakten de noorderlingen de rol van organisator echter weer kwijt, omdat de politieke situatie in het land in de tussentijd onrustig bleef.



Algerije, Ghana en Gabon toonden zich bereid de organisatie over te nemen en in april 2015 werd laatstgenoemd land verkozen. De Gabonezen hebben slechts 21 maanden de tijd gehad om de zaken voor te bereiden, maar een probleem hoefde dat niet te zijn. Gabon was in 2012 immers ook al het decor voor de Afrika Cup, al werd de huisvesting toen gedeeld met Equatoriaal-Guinea. Dat land had twee jaar geleden overigens al de helpende hand toegestoken, nadat Marokko de organisatie teruggaf uit vrees voor het ebolavirus.





Vier stadions doen dienst als decor voor de Afrika Cup. Naast eerdergenoemd Stade de l'Amitié (foto), dat een capaciteit van 40.000 toeschouwers heeft en is gekozen als locatie voor de finale, zijn dat het Stade de Franceville in Franceville, het Stade d'Oyem in Oyem en het Stade de Port-Gentil in Port-Gentil. Deze drie onderkomens bieden plaats aan ongeveer 20.000 mensen. De stadions in Libreville en Franceville werden gebouwd voor de Afrika Cup van 2012, de complexen in Oyem en Port-Gentil werden afgelopen najaar pas geopend.



Nigeria ontbreekt wéér

In 2012 werd de eindstrijd eveneens in het Stade de l'Amitié in Libreville afgewerkt. Zambia zorgde toen voor een verrassing door Ivoorkust na strafschoppen te verslaan. De Zambianen wisten zich niet te plaatsen voor de komende editie. Ook Angola, Equatoriaal-Guinea en Zuid-Afrika, de gastheren van respectievelijk 2010, 2012 en 2015, en 2013, zijn er niet bij in Gabon, net als de oorspronkelijke organisator Libië.

Ook de absentie van Congo, een kwartfinalist op de laatste uitvoering, springt in het oog. Dat valt echter in het niet bij de afwezigheid van Nigeria. De drievoudig Afrikaans kampioen eindigde in de voorronde als tweede in de groep, achter het superieure Egypte. De Nigerianen waren in 2013 nog de beste van Afrika, maar speelden nadien nog maar weinig klaar op het eigen continent. Ook in 2015 was Nigeria, nog wel achtstefinalist op het WK 2014, een thuisblijver.



Kraker Senegal - Algerije

In de vorm van Guinee-Bissau, een land in het westen van Afrika met ongeveer 1,7 miljoen inwoners, telt het deelnemersveld één debutant. Het team bleef in de voorronde onder meer Congo en Zambia voor. Oeganda was één van de twee beste nummers twee in de kwalificatiecyclus en plaatste zich zodoende voor de eerste keer sinds 1978 voor het eindtoernooi. Zimbabwe doet voor de derde keer en voor het eerst sinds 2006 mee, de andere landen zijn de laatste jaren vaste gezichten op de Afrika Cup. Wel was de laatste deelname van Egypte, met zeven titels de recordkampioen van het continent, zeven jaar geleden.

De Egyptenaren werden bij de loting voor de groepsfase gekoppeld aan Mali, Oeganda en Ghana, de runner-up van twee jaar geleden. De Ghanezen verloren destijds in de finale na strafschoppen van Ivoorkust. De titelverdediger lootte met DR Congo de nummer drie van de afgelopen editie, verder ontmoeten de Ivorianen Marokko en Togo. Gabon zal vermoedelijk weinig problemen kennen in de poulefase. Kameroen is wel één van de groepsgenoten, maar de top-twee stoot door naar de kwartfinales. Het minder sterke Burkina Faso en Guinee-Bissau maken die poule compleet. Het mooiste affiche in de eerste ronde lijkt de clash tussen Algerije en Senegal op maandag 23 januari in groep B, waarin ook Tunesië en Zimbabwe uitkomen, te worden. Dat zijn op voorhand twee favorieten voor de eindzege.



Indeling groepsfase

Groep A: Gabon, Burkina Faso, Kameroen, Guinee-Bissau

Groep B: Algerije, Tunesië, Senegal, Zimbabwe

Groep C: Ivoorkust, DR Congo, Marokko, Togo

Groep D: Ghana, Mali, Egypte, Oeganda



Speelschema

Groepsfase: 14 tot en met 25 januari (volledig speelschema)

Kwartfinale: 28 en 29 januari

Halve finale: 1 en 2 februari

Troostfinale: 4 februari

Finale: 5 februari



Vier eredivisiespelers

In onderstaande tweet is te zien dat de 368 spelers die een oproep hebben ontvangen voor de Afrika Cup in totaal actief zijn in 63 landen, waaronder bijvoorbeeld IJsland, Moldavië en Canada. De Eredivisie is met vier spelers vertegenwoordigd: Wilfried Kanon (Ivoorkust, ADO Den Haag), Karim El Ahmadi (Marokko, Feyenoord, foto), Marvelous Nakamba (Zimbabwe, Vitesse) en Bertrand Traoré (Burkina Faso, Ajax). De Marokkaan Hakim Ziyech, clubgenoot van Traoré, heeft opvallend genoeg geen invitatie ontvangen voor het landentoernooi.





Tot de blinkvangers behoren Kanon, El Ahmadi, Nakamba en Traoré op voorhand niet. Voetbalfans zullen de televisie vooral aanzetten voor spelers als Sadio Mané (Senegal), Riyad Mahrez, Islam Slimani (beiden Algerije) en Mohamed Salah (Egypte). De man van het toernooi zou wel eens Pierre-Emerick Aubameyang kunnen worden. De spits van Dortmund en gastland Gabon is met zestien doelpunten de topscorer van de Bundesliga. Het koopzieke Shanghai SIPG zou onlangs 150 miljoen euro op Aubameyang hebben geboden, terwijl de speler zelf ruim 40 miljoen euro per jaar had kunnen verdienen in de Chinese metropool. Maar omdat Dortmund het bod van tafel veegde, wordt Aubameyang niet de duurste en bestbetaalde speler ooit.



Algerije en Senegal favoriet

Zoals eerder aangegeven zijn groepsgenoten Algerije en Senegal twee favorieten voor de eindzege. De Senegalezen, met Mané als vedette, waren in de kwalificatiecyclus de enige die geen puntenverlies leden, al hadden ze met Burundi, Namibië en Niger ook geen al te zware tegenstanders. Naast Mané heeft Senegal met Kalidou Koulibaly, Moussa Sow en Balde Keita nog meer prima spelers in de selectie.

Algerije imponeerde door in zes voorrondeduels met Ethiopië, de Seychellen en Lesotho in totaal 25 keer te scoren. El Arabi Hillel Soudani maakte zeven van die goals, Slimani kwam tot vier doelpunten. Bovendien hebben de Algerijnen, onder leiding van Georges Leekens, met Mahrez (Leicester City, foto) de beste speler van afgelopen Premier League-seizoen in de gelederen. Ook Yacine Brahimi (FC Porto) en Nabil Bentaleb (Schalke 04) zijn bekende namen in het Algerijnse keurkorps.



Met de steun van het publiek en aan de hand van Aubameyang mag ook Gabon op een goed toernooi hopen, alleen heeft het wel de pech dat het in een eventuele kwartfinale zeer waarschijnlijk tegen Senegal of Algerije speelt. Ghana (minimaal halvefinalist op de laatste vijf edities, maar al sinds 1982 titelloos) gaat met onder meer André Ayew en Christian Atsu (ex-Vitesse) voor de hoofdprijs. Laatstgenoemde werd op de laatste Afrika Cup uitgeroepen tot speler van het toernooi.





Titelverdediger Ivoorkust had twee jaar terug met Sylvain Gbohouo, Serge Aurier, Kolo Touré, Yaya Touré, Max Gradel, Gervinho en Wilfried Bony zeven spelers in het toernooielftal, maar de gebroeders Touré en Gervinho zijn er deze keer niet bij. Met voormalig eredivisiespitsen Bony en Salomon Kalou hebben de Ivorianen nog wel voldoende kwaliteiten om ver te komen, al bleven ze in de voorronde Sierra Leone en Soedan maar net voor. Bovendien is succescoach Hervé Renard - hij maakte Zambia en Ivoorkust in het recente verleden Afrikaans kampioen - vertrokken. De Fransman is nu trainer van Marokko, dat net als Egypte en Kameroen een outsider voor de titel is.