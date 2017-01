Faber wijzigt elftal flink, Breukers twijfelgeval bij Heracles

17:53 – Ernest Faber gaat zijn elftal op enkele posities wijzigen ten opzichte van het laatste duel voor de winterstop. De trainer kampt met een aantal schorsingen en blessures en zag daarnaast Albert Rusnák vertrekken bij de club. Martijn van der Laan en Hedwiges Maduro zijn niet opgenomen in de selectie en trainen mee met de beloften.



Faber kan tegen Heracles niet beschikken over de geschorste Hans Hateboer en de geblesseerde Tom van Weert. Hun vervangers zijn Desevio Payne en Alexander Sørloth terwijl Bryan Linssen de plaats inneemt van de vertrokken Rusnák. "Linssen krijgt momenteel de voorkeur boven bijvoorbeeld Oussama Idrissi vanwege de balans in het elftal en omdat Linssen meer natuurlijk kan wisselen tussen de diverse aanvallende posities. Payne is meer dan Samir Memisevic een echte back. En voor Sørloth is er meer toekomst bij de club dan voor Danny Hoesen", licht Faber zijn keuzes toe op de website van de club.



Heracles

Voor John Stegeman is Tim Breukers het enige twijfelgeval. "Hij heeft wat last van een hamstring. Mocht hij er niet bij kunnen zijn dan komt Tim van de Berg bij de wedstrijdselectie", geeft de trainer aan tijdens de persconferentie van vrijdag. Stegeman heeft een goed gevoel overgehouden aan het winterse trainingskamp, maar dat zegt volgens hem lang niet alles. "We zullen tegen Groningen het spel moeten maken, maar moeten oppassen dat we niet in de val lopen. We hebben een goed trainingskamp gehad, maar dat zullen alle achttien trainers zeggen. En er zullen er toch echt een paar verliezen."