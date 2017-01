AZ wint eerste Eredivisieduel van 2017 van Go Ahead Eagles

21:56 – AZ heeft het eerste duel in het nieuwe jaar weten te winnen. Op bezoek in de Adelaarshorst won de ploeg uit Alkmaar met pijn en moeite bij de rode lantaarndrager van de Eredivisie. Na een spannende slotfase eindigde de wedstrijd in 1-3.



AZ was als nummer vijf van de Eredivisie voor aanvang van de wedstrijd de absolute favoriet tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer had echter het thuisvoordeel en heeft in de winterstop een heuse kwaliteitsimpuls gehad. Drie nieuwe spelers werden binnengehaald, waarvan oud-Feyenoorder Elvis Manu en Liverpool-middenvelder Pedro Chirivella gelijk in de basis begonnen.



Manu was binnen vijf minuten al tweemaal Mattias Johansson voorbijgekomen en kreeg zo de Deventer handen op elkaar. Het leidde echter niet tot doelpunten, want de bal belandde eerst in het zijnet en even later kreeg spits Leon de Kogel net niet zijn voet tegen de bal. Hierna kreeg plots Ben Rienstra, die bij afwezigheid van de geblesseerde Ron Vlaar de aanvoerdersband droeg, de bal uit de kluts voor zijn voeten. Hij schoot echter te gehaast en via de lat vloog de bal over, en zodoende kwam Go Ahead met de schrik vrij.



Het lukte Manu enkele minuten later net niet om via een waar hoogstandje te scoren: zijn hakje achter het standbeen langs werd maar net geblokt. Het spel werd van beide kanten steeds slordiger, AZ was meer aan de bal maar kon ook amper tot kansen komen. Vlak voor rust was daar echter de grootste kans van de eerste helft, toen Alireza Jahanbakhsh met een knappe voorzet Muamer Tankovic vond. De Zweedse vleugelspeler was naar binnen getrokken en kon zo tegen de voorzet aanlopen, hij kopte echter zo in de handen van keeper Theo Zwarthoed. Er werd dus niet gescoord in de eerste helft, en de ploegen gingen met een 0-0 tussenstand aan de thee.





De tweede helft bleef slordig, en bij enkele spelers leek de pijp al snel leeg. AZ kreeg veel hoekschoppen, maar wist hier geen enkele keer gevaar uit te stichten. Dit lukte in de 70e minuut wel, uit open spel. Go Ahead Eagles dacht aan een vrije trap wegens een vermeende overtreding op invaller Darren Maatsen, maar die kwam er niet. Via een knappe pass van Dabney dos Santos en het verlengen van Jahanbakhsh kon Wout Weghorst op het randje van buitenspel zijn tiende van het seizoen maken.



Go Ahead-trainer Hans de Koning kon hierna de tribune opzoeken, wegens commentaar op de leiding. De thuisploeg moest vanwege de achterstand vaker de aanval opzoeken, en in de 81e minuut resulteerde dat bijna in de gelijkmaker: na een mooie pass van invaller Daniel Crowley wipte Maatsen de bal over AZ-keeper Sergio Rochet heen. Stijn Wuytens kon echter net voor de doellijn de bal wegwerken, en dus bleef het bij 0-1. Enkele minuten later leek AZ de wedstrijd te beslissen, toen Jahanbakhsh op aangeven van Wuytens de 0-2 wist te maken.



Jarchino Antonia kon enkele minuten later vanaf elf meter de aansluitingstreffer maken, na een fout van Johansson. De vleugelspeler liet dit buitenkansje niet onbenut, maar tot de gelijkmaker leidde dit niet. Jahanbakhsh mocht even later namelijk ook aanleggen vanaf elf meter, en ook hij wist te scoren vanaf de stip. De wedstrijd kende dus een bizarre slotfase die eindigde in een 1-3 overwinning voor AZ.