Conflict tussen amateurs en KNVB: "Clubs willen dit niet"

9:31 – Er is onrust ontstaan tussen de KNVB en een groep topamateurclubs. Dit vanwege het feit dat de voetbalbond wil dat er dit seizoen acht en volgend seizoen dertien selectiespelers van de club op de loonlijst moeten komen te staan. Volgens de amateurs is dit echter een belachelijke regel, die niet na te leven valt.



Clubs uit de Tweede en Derde Divisie hebben deze week met elkaar om tafel gezeten en zijn tot de conclusie gekomen dat de weerstand groeit. Desondanks stelt de KNVB dat het gros aan de eisen wil voldoen of zelfs al heeft voldaan. De amateurs zeggen dat er tien van de 54 topamateurclubs afkomstig zijn van profteams. "Dan houd je 44 echte amateurclubs over en bijna de helft daarvan komt financieel in de problemen als we verplicht worden om spelers in dienst te nemen. Of we kunnen geen geld meer besteden aan de jeugdopleiding", reageert een woordvoerder van de amateurclubs in De Telegraaf.



Volgens Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, is het onbegonnen werk voor de clubs om dertien spelers op de loonlijst te zetten. Bovendien hebben veel clubs in hun statuten staan dat ze voetballers niet betalen, een regeling die de club ook een echte amateurclub maakt. "Als de KNVB blijft eisen dat die clubs spelers gaan betalen, handelen de clubs in strijd met de eigen statuten. De clubs willen dit helemaal niet", besluit Olfers, die de bond er al meermaals op heeft gewezen dat de licentie-regels voor amateurs 'te ingrijpend zijn op de arbeidsrelatie tussen de club en spelers'.



De KNVB laat bij monde van directeur Jan-Dirk van der Zee weten dat het komende week om tafel gaat met de partijen. De bond lijkt niet van plan om de gemaakte regels overboord te kieperen, waardoor een groter conflict dreigt. "De nieuwe voetbalpiramide is samen met het betaald voetbal tot stand gekomen. Het licentiesysteem is daar onderdeel van. We kunnen niet halverwege de spelregels aanpassen", reageert Van der Zee.