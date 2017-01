Teleurstellend debuut De Jong: "Nooit op sneeuw gespeeld"

9:51 – Met hoge verwachtingen begon Henk de Jong aan zijn dienstverband bij De Graafschap, maar bij zijn debuut heeft de oefenmeester meteen een lelijke knauw gekregen. Vrijdag werd er op bezoek bij FC Eindhoven met 2-1 verloren, waardoor De Superboeren onderin blijven staan in de Jupiler League. De Jong is desondanks gematigd tevreden.



Op een besneeuwd veld stond De Graafschap al na elf minuten met 2-0 achter, waardoor de bezoekers vrijwel direct een verloren wedstrijden speelden. "De eerste tien minuten leken nergens op", reageert De Jong bij Omroep Gelderland. "We gingen niet goed om met de omstandigheden. Maar heb jij wel eens op sneeuw gevoetbald? Nee, nou wij ook niet. Zij hadden daar wat geluk mee. Komen wij op 1-0 via Van Overbeek in het begin, wordt het waarschijnlijk ook 2-0. Maar oké, het mag niet gebeuren."



Ondanks de vroege achterstand kwam De Graafschap nog wel terug in de wedstrijd en kreeg het ook kansen op meer. "We hebben geloof ik wel zes, zeven kansen gehad. We verdedigden op de middenlijn. Ik vind, op zo'n moeilijk veld, dat we het prima hebben gedaan. Qua uitslag ben ik natuurlijk niet tevreden, maar die goede moed is er nog hoor", zegt De Jong, die het niet erg vond dat de wedstrijd ondanks de sneeuw gewoon doorging. "Achteraf had de scheidsrechter gelijk. Dit hoort ook bij voetbal en het was niet gevaarlijk. Hier leren ze van. Anders had je hier op maandagavond kunnen terugkomen en speel je op een keihard veld."