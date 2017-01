'De absolute top' is nog altijd het doel van Labyad

11:18 – Dit weekend verschijnt Zakaria Labyad nog niet op het veld bij FC Utrecht, maar op korte termijn kan hij wel zijn debuut voor de club uit zijn geboortestad gaan maken. De aanvallende middenvelder, die onlangs voor 3,5 jaar tekende in de Domstad, is blij met zijn terugkeer in Nederland. Desondanks heeft de 23-jarige middenvelder nog altijd als doel om de absolute top te halen.



In 2012 vertrok de middenvelder van PSV naar Sporting Lissabon en die transfer werd geen succes. Inmiddels is hij dus weer terug in de Eredivisie. "Dat dit nu mijn weg is, accepteer ik ook gewoon. Het is het lot. Maar ik wil nog altijd naar de absolute top", stelt hij bij de NOS. "Ik zie mijn tijd bij Sporting niet als mislukt, maar als een ervaring. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt op jonge leeftijd. Zo kan het gaan in het buitenland."



Omdat hij nog niet wedstrijdfit is, kan hij zaterdagavond zijn debuut nog niet maken voor Utrecht. Dat geldt wel voor Wout Brama, de andere aanwinst van de club. De van PEC Zwolle overgenomen middenvelder neemt vanavond waarschijnlijk de plek in van Rico Strieder. "Als hij geen blessure had, denk ik niet dat ik hier had gespeeld", beseft hij. Met zijn ervaring hoopt hij wat toe te voegen aan Utrecht. "In Nederland ben je boven de 25 al oud, dus die rol is al vijf jaar aan mij toebedeeld. Ik ga hier niet de leider uithangen, maar probeer de talenten wel wat bij te brengen."