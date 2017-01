Janssen ontbreekt tegen West Brom in Spurs-selectie

12:51 – Het begint er steeds donkerder uit te zien voor Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur. De aanvaller kreeg midweeks een kans in de basis tegen Aston Villa, maar wist absoluut niet te imponeren in het bekerduel. Trainer Mauricio Pochettino heeft hem nu zelfs buiten de wedstrijdselectie van The Spurs gelaten.



Tottenham trapt het Premier League-weekend vanmiddag om 13.30 uur af, met een thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion. Zoals verwacht begint Harry Kane in de punt van de aanval bij de thuisclub, maar voor Janssen is ditmaal zelfs niet eens een plaats op de bank gereserveerd. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Moussa Dembele en Christian Eriksen, andere voormalig eredivisiespelers, staan in de basis bij Tottenham. Michel Vorm zit op de bank.



Opstelling Tottenham: Lloris; Walker, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Dembele; Eriksen, Dele; Kane.