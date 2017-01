Spanjaarden bezorgen Chelsea ruime zege bij Leicester

20:21 – Aan de hand van de Spanjaard Marcos Alonso heeft Chelsea een probleemloze zege geboekt in de uitwedstrijd tegen landskampioen Leicester City. De Premier League-koploper verliet het King Power Stadion zaterdag met een 0-3 overwinning. Alonso was verantwoordelijk voor de eerste twee doelpunten, zijn landgenoot Pedro verzorgde het slotakkoord.



Alonso bracht Chelsea al na vijf minuten aan de leiding. Nadat de Londense ploeg de bal enige tijd geduldig had rondgetikt op de helft van Leicester City slingerde Azpilicueta het leder het strafschopgebied in. Daar kreeg Eden Hazard van de Leicester-verdedigers de gelegenheid om de bal terug te leggen op Alonso, die de 0-1 tegen de touwen schoot. In het vervolg van de eerste helft waren kansen schaars en werd niet meer gescoord.



Zes minuten na de pauze was Alonso ook de maker van de 0-2. De speler die afgelopen zomer voor 23 miljoen euro werd overgenomen van Fiorentina kreeg op de rand van het penaltygebied een vrije trap van Willian voor de voeten, haalde uit en zag zijn inzet via het uitgestoken been van Wes Morgan in het doel verdwijnen.



Chelsea kwam daarna niet meer in de problemen en liep negentien minuten voor tijd nog uit naar een 0-3 voorsprong. Ditmaal was Pedro, een andere Spanjaard, het middelpunt van de feestvreugde. De oud-speler van FC Barcelona speelde met een fraaie voetbeweging al een rol in de opbouw van de goal, kreeg de bal terug van Willian en kopte vervolgens de eindstand op het scorebord.



Met 52 punten uit 21 wedstrijden gaat Chelsea stevig aan kop in de Premier League. Tottenham Hotspur, dat eerder op de dag met 4-0 won van West Bromwich Albion, staat tweede met 45 punten. Liverpool kan zondag op 47 punten komen, maar moet daarvoor wel winnen bij Manchester United.