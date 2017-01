Heerenveen in doldwaze minuut voorbij gehavend ADO

20:24 – In een winters Heerenveen heeft de thuisploeg dankzij twee treffers van Reza Ghoochannejhad de wedstrijd tegen ADO Den Haag winnend afgesloten. ADO miste een half basiselftal en probeerde door massaal te verdedigen een resultaat te boeken. Dit leek een uur lang te gaan lukken, totdat Ghoochannejhad twee keer binnen een minuut het net wist te vinden. Het bleef bij 2-0, doordat Sam Larsson in de slotfase faalde vanaf de strafschopstip. Met de drie punten neemt het pas na de rust overtuigende SC Heerenveen de vierde plaats weer over van AZ.





Beide ploegen kampten vooraf met personele problemen. SC Heerenveen moest het doen zonder steunpilaren Stijn Schaars en Jerry St. Juste, terwijl ADO Den Haag een waslijst aan afwezigen had: Aaron Meijers, Hector Hevel, Kevin Jansen, Dion Malone, Gervane Kastaneer, Wilfried Kanon en Mike Havenaar waren om uiteenlopende redenen niet van de partij in het Abe Lenstra stadion.



ADO-trainer Zeljko Petrovic liet zijn manschappen aantreden in een 5-3-2 formatie die ervoor moest zorgen dat de ruimtes voor de Friese aanvallers zo klein mogelijk waren. Voor rust slaagden de Hofstedelingen hier glansrijk in: SC Heerenveen kwam in de povere eerste helft niet verder dan een schot voorlangs van Arber Zeneli, die kon aanleggen na een mislukte interceptie van Danny Bakker.



Tien minuten na rust vond Pelle van Amersfoort de eerste opening in de ADO-defensie: Van Amersfoort, die toptalent Martin Odegaard uit de basis hield, wist doelman Ernestas Šetkus te verschalken, maar trof de paal. SC Heerenveen zette vervolgens steeds meer druk naar voren en halverwege de eerste helft viel de openingstreffer: Zeneli stuitte op Šetkus, waarna Ghoochannejhad de rebound voor het intikken had.





Dat ADO Den Haag behoorlijk van slag was door de tegentreffer, bleek direct uit de aftrap. De bal werd meteen ingeleverd, waarna Ghoochannejhad na een subtiele hakbal van Larsson ongehinderd op het doel van Šetkus af kon: 2-0. Sheraldo Becker had meteen hierna de aansluitingstreffer kunnen maken, maar Erwin Mulder bleek de sterkste in de één tegen één situatie. Aan de andere kant leek Zeneli voor de 3-0 te zorgen, maar Bakker haalde met een knappe sliding de bal van de lijn.



Na de twee doelpunten van Ghoochannejhad was de wedstrijd wel gelopen. Larsson kreeg tien minuten voor tijd een uitgelezen mogelijkheid om de stand nog naar 3-0 te tillen, nadat hij een discutabele strafschop afdwong. De aloude voetbalwet trad echter in werking, aangezien Larsson niet verder kwam dan een slap rollertje. Het enige resterende hoogtepunt was het debuut van Odegaard.