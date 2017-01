Atlético heeft genoeg aan vroeg doelpunt van Gaitan

20:32 – Zonder groots te spelen heeft Atlético Madrid voor de derde keer op rij drie punten gepakt in de Spaanse competitie. De runner-up in het afgelopen Champions League-seizoen was zaterdag in het eigen Estadio Vicente Calderón met 1-0 te sterk voor Real Betis Sevilla.



Nicolas Gaitan zorgde in de achtste minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd in Madrid. Na een aangeraakte voorzet van Sime Vrsaljko vanaf de rechterflank kwam de Argentijn bij de tweede paal voor zijn man en werkte het leder vervolgens in het doel. Atlético kon daarna niet echt overtuigen, maar het was voldoende om de drie punten te pakken. Ryan Donk, die de hele wedstrijd speelde bij Real Betis Sevilla, kon daar niets aan veranderen.



Ondanks de winst blijft Atlético de nummer vier van Spanje. Het heeft 34 punten, twee minder dan nummer drie Sevilla FC. Dat team krijgt zondag nog bezoek van koploper Real Madrid.