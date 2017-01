Internazionale pas in slotfase langs Chievo Verona

14 januari 2017 – Het keek lang tegen een achterstand aan, maar toch heeft Internazionale drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Chievo Verona. De equipe van trainer Stefano Pioli was zaterdag in het Stadio Giuseppe Meazza met 3-1 te sterk voor de middenmoter.



Chievo, waar Jonathan de Guzman in de 73ste minuut mocht invallen, kwam elf minuten voor rust verrassend op voorsprong in Milaan. Sergio Pellissier trof na een hoekschop doel voor de formatie uit Verona. In de tweede helft nam de druk van Inter op het Chievo-doel toe, wat in de laatste 21 minuten tot drie doelpunten van de thuisclub leidde.



Mauro Icardi tikte in de 69ste minuut uit een voorzet van Antonio Candreva vanaf rechts de 1-1 in het doel, ruim een kwartier later was Ivan Perisic na een solo verantwoordelijk voor de 2-1 van Inter. Met een schuiver vanaf de rand van het penaltygebied legde Eder in de derde minuut van de extra tijd de eindscore vast op 3-1.



Door de winst komt Inter op 36 punten, evenveel als nummer vijf AC Milan. De stadgenoot heeft echter nog twee wedstrijden tegoed. Milan gaat maandag op bezoek bij Torino. Bovendien kan Atalanta Bergamo Inter zondag weer passeren. Daarvoor moet de Lombardische formatie winnen bij Lazio.