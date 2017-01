Subtopper Villarreal speelt gelijk tegen Deportivo

14 januari 2017 – Een week na de remise tegen FC Barcelona heeft Villarreal ook in haar tweede competitieduel van het nieuwe jaar gelijkgespeeld. Ditmaal verliet de equipe uit de regio Castellon het Estadio Municipal de Riazor van Deportivo la Coruna met een punt. Het werd 0-0 aan de Spaanse kust.



Villarreal had iets meer balbezit dan Deportivo, maar veel kansen leverde dat niet op. Ook de thuisclub kreeg amper mogelijkheden om te scoren, waardoor het 0-0 gelijkspel eenvoudig te verklaren was. Ola John, die voor de tweede seizoenshelft wordt gehuurd van Benfica, was tegen Villarreal nog afwezig aan de kant van Deportivo.



Met 31 punten is Villarreal de nummer vijf van Spanje. Het heeft drie punten minder dan nummer vier Atlético Madrid, dat eerder op de dag met 1-0 won van Real Betis Sevilla. Deportivo staat vijftiende met achttien punten.