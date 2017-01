Van der Gaag rekent op komst van PSV'er De Wijs

23:26 – Zaterdag zat hij nog op de bank bij PSV in de thuiswedstrijd tegen de Rotterdamse club, maar Jordy de Wijs is vanaf volgende week zeer waarschijnlijk speler van Excelsior. De Kralingers staan op het punt de 22-jarige verdediger te huren van de landskampioen.



De Wijs wordt, na Warner Hahn, de tweede en laatste winterversterking voor Excelsior. "Zoveel geld hebben we niet. Als de transfer doorgaat, dat gaat maandag waarschijnlijk gebeuren, dan komt er in principe niemand meer bij. Alleen als er iemand vertrekt", aldus Mitchell van der Gaag bij FOX Sports. De oefenmeester denkt dat Excelsior dan voldoende kwaliteit in huis heeft. "We hebben voor de winterstop bewezen dat we goed kunnen voetballen, maar er moet wel een aantal dingen beter."



Tegen PSV zat er geen resultaat in voor Excelsior. "De les is duidelijk: tegen PSV moet je top zijn om een resultaat te halen en dat waren we vandaag niet", constateerde Van der Gaag. Volgende week speelt zijn club thuis tegen Go Ahead Eagles. "Een belangrijk potje. Uit dit duel moeten we een aantal dingen meepakken, maar we moeten wel beseffen dat we tegen degradatie spelen en dat er een tandje bij mag. We mogen ons niet verschuilen achter dingen, dat je bijvoorbeeld zegt: we hebben vandaag tegen PSV gespeeld, dan kan dit gebeuren. Nee, er moet meer bij."